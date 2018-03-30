"Укрзализныця" изменила расписание, чтобы фаны "Динамо" успели на поезд из Мариуполя
Об этом написал исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в twitter.
"По просьбе футбольного клуба "Мариуполь" скорректировали график движения поезда № 84/83 Мариуполь – Киев. 1 апреля, в день матча между "Мариуполем" и "Динамо" его отправление перенесено на час позже. Из Мариуполя в 19:47 вместо 18:47", - написал Кравцов.
По просьбе футбольного клуба "Мариуполь" скорректировали график движения поезда № 84/83 Мариуполь – Киев. 1 апреля, в день матча между «Мариуполем» и «Динамо» его отправление перенесено на час позже. Из Мариуполя в 19:47 (вместо 18:47). В дальнейшем поезд будет курсировать по действующему графику.— Евгений Кравцов (@Kravtsov_e) 30 марта 2018 г.
Матч "Мариуполь" - "Динамо" должен был начаться 1 апреля в 14:00, но Премьер-лига в последний момент перенесла его на 17:00. Это вызвало недовольство у болельщиков киевского клуба, которые заранее приобрели билеты на поезд, но не успевали на него после игры.
- В первом круге чемпионата Украины "Динамо" отказалось ехать на гостевой матч с "Мариуполем" из-за отсутствия гарантий безопасности в прифронтовом городе.
- Киевскому клубу было засчитано техническое поражение, на которое он подал апелляцию в международный Спортивный арбитражный суд, однако проиграл дело.
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