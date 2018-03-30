Прокурор в деле Гриняка отказался выполнить постановление суда, - адвокат

30 марта, 2018, 19:54

Защита генерала МВД Владимира Гриняка заявляет, что уже второе постановление следственного судьи до сих пор не убедило сотрудников ГПУ в том, что они нарушают нормы УПК

Об этом адвокат Станислав Иваницкий написал в Facebook:

Печерский районный суд Киева уже во второй раз вынес Решение о признании действий следователя и прокурора противоправными и обязал их немедленно предоставить стороне защиты все материалы уголовного дела и вещественные доказательства.

Однако, уже второе Постановление следственного судьи, до сих пор не убедила отдельных сотрудников ДВР ГПУ в том, что своими незаконными действиями они существенным образом ограничивают конституционное право подозреваемого Гриняка на защиту и нарушают нормы УПК.

Как вы видите на видео 2, прокурор по делу от выполнения этих двух Определений - категорически отказался, а также уже традиционно пытался избежать общения с нами и выставил нас за дверь.

Материалы производства вновь предоставляются в ограниченном количестве, а вещественные доказательства не предоставляются вообще, несмотря на то, что имеющиеся уже 2 Определения, которые прямо указывают на обязанность следователя и прокурора - незамедлительно предоставить все материалы производства и вещественные доказательства.

Пустое обещание прокурора предоставить все материалы криминального производства и вещественные доказательства - не выполнено. Тем самым, окончательно уничтожены остатки нашего доверия к следователю и прокурору.

Очевидно, что отдельные сотрудники ДВР ГПУ не только нарушают законодательство и игнорируют решения судов, но и не отвечают за свои собственные слова.