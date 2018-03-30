Прокуратура разоблачила схему хищения земли на 120 млн при участии экс-чиновников

30 марта, 2018, 21:13

Сотрудники киевской прокуратуры прекратили деятельность преступной организации в составе 7 человек, среди которых 4 госслужащих

Об этом сообщает пресс-служба в Facebook.

Сотрудники прокуратуры Киевской области задержали 7 человек, среди которых трое адвокатов, бывший и.о. руководителя концерна "РРТ", экс-руководитель Госспецсвязи Украины, бывший и.о. начальника Госгеокадастра в Киевской области, бывший арбитражный управляющий и директор ГП "Радиопередающий центр".

По предварительному сговору, указанные лица, в течение 2013 года незаконно присвоили земельный участок площадью более 115 га в городе Бровары стоимостью почти 120 млн грн.

Кроме того, злоумышленники за полгода до незаконной аннексии АР Крыма, оккупации Донецкой и Луганской областей, несмотря на существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, незаконно уничтожили работающее оборудование "Радиопередающий центр”, с помощью которого радиосигналом было покрыто 95 % процентов территории Украины, в том числе оккупированные территории.

"К спецоперации привлечены около 200 сотрудников правоохранительных органов, проведено более 2 десятков обысков, которые проходили на территории Киевской, Черниговской, Одесской областей и в г. Киеве", - сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

7 задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по статье "Создание преступной организации", "Завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации", "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в составе преступной организации”, "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации”.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.