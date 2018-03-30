 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Представители бизнеса обсудили, как ускорить экономический рост и прекратить деиндустриализацию. Новости компании

30 марта состоялось совместное расширенное заседание Антикризисного совета общественных организаций Украины и Правления УСПП

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Представители парламента, бизнеса, научных институтов, эксперты сосредоточились на вопросах, представляющих угрозу для социально-экономического развития страны.

Еще в прошлом году представители бизнеса предоставили рекомендации руководству страны, как ускорить темпы экономического роста и прекратить деиндустриализацию. По настойчивости деловых кругов часть предлагаемого была воплощена в жизнь, но до сих пор нет стратегии развития промышленности, сохранение трудового потенциала. Об этом шла речь на заседании Правления УСПП.

"Речь идет о системной угрозе, которую сейчас испытывают все граждане Украины. Мы теряем наукоемкие технологические отрасли, экономика становится агросырьевой, удельный вес продукции с высокой добавленной стоимостью сократился в экспорте Украины до 12-15 процентов", - сказал президент УСПП Анатолий Кинах.

Принятие пакета из 35 экономических законопроектов, которые презентовало правительство, идет медленно. В частности до сих пор не решены вопросы предоставления преференций национальным товаропроизводителям. Продолжается и давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Усиливается трудовая миграция.

"По количеству обысков, силовых случаев давления на бизнес, количества проверок — масштаб всех этих негативных явлений, несмотря на некоторое совершенствование законодательства, не уменьшается", - сказал Кинах.

"Вопрос создания нового правоохранительного органа, которому были переданы все правоохранительные функции. Мы видим определенные риски в этом законопроекте и мы считаем, что он должен однозначно дорабатываться с учетом предложений всех общественных организаций", - сказала вице-президент УСПП Юлия Дроговоз.

Впрочем, предприниматели говорят и о положительных сдвигах. К таким в УСПП причисляют рассрочку ввозного НДС на оборудование, снижение ставок портовых сборов на 20 процентов и запуск Экспортно-кредитного агентства.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

30 марта, 2018 пятница

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать