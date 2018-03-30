Представители бизнеса обсудили, как ускорить экономический рост и прекратить деиндустриализацию. Новости компании

30 марта, 2018, 19:14

30 марта состоялось совместное расширенное заседание Антикризисного совета общественных организаций Украины и Правления УСПП

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Представители парламента, бизнеса, научных институтов, эксперты сосредоточились на вопросах, представляющих угрозу для социально-экономического развития страны.

Еще в прошлом году представители бизнеса предоставили рекомендации руководству страны, как ускорить темпы экономического роста и прекратить деиндустриализацию. По настойчивости деловых кругов часть предлагаемого была воплощена в жизнь, но до сих пор нет стратегии развития промышленности, сохранение трудового потенциала. Об этом шла речь на заседании Правления УСПП.

"Речь идет о системной угрозе, которую сейчас испытывают все граждане Украины. Мы теряем наукоемкие технологические отрасли, экономика становится агросырьевой, удельный вес продукции с высокой добавленной стоимостью сократился в экспорте Украины до 12-15 процентов", - сказал президент УСПП Анатолий Кинах.

Принятие пакета из 35 экономических законопроектов, которые презентовало правительство, идет медленно. В частности до сих пор не решены вопросы предоставления преференций национальным товаропроизводителям. Продолжается и давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Усиливается трудовая миграция.

"По количеству обысков, силовых случаев давления на бизнес, количества проверок — масштаб всех этих негативных явлений, несмотря на некоторое совершенствование законодательства, не уменьшается", - сказал Кинах.

"Вопрос создания нового правоохранительного органа, которому были переданы все правоохранительные функции. Мы видим определенные риски в этом законопроекте и мы считаем, что он должен однозначно дорабатываться с учетом предложений всех общественных организаций", - сказала вице-президент УСПП Юлия Дроговоз.

Впрочем, предприниматели говорят и о положительных сдвигах. К таким в УСПП причисляют рассрочку ввозного НДС на оборудование, снижение ставок портовых сборов на 20 процентов и запуск Экспортно-кредитного агентства.