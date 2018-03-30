Посол рассказал, сколько США выделят на помощь Украине
Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Еспресо.TV.
Посол заверил, что обеспечение армии и обороны страны - это один из главных приоритетов украинской власти и посольства Украины.
"Поэтому это хорошая новость, что в этом году военно-техническая помощь Соединенных Штатов для Украины не уменьшилась, а увеличилась. Цифры, о которых мы говорим, и $200 млн от Пентагона, и 95 млн по линии внешних военных операций Государственного департамента, и есть еще программы. То есть в целом цифра более $300 млн", - отметил Чалый.
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Также США выделит $620 млн в том числе на реформы в секторе безопасности.
"Это больше, чем когда-либо. Это свидетельство не только дополнительных возможностей для увеличения наших ресурсов, но и сигнал нашего стратегического партнера США. Если у кого-то были сомнения, что Соединенные Штаты уменьшают поддержку, то эти решения свидетельствуют о другом”, - заявил посол.
Чалый назвал достижения Украины в американском направлении за прошлый год, а именно увеличение товарооборота в 1,6 раза, удвоение украинского экпорта в США, увеличение экспорта ИТ-услуг.
- 9 марта Нижняя палата Конгресса США одобрила $150 млн военной помощи Украине.
- Ранее Конгресс США одобрил бюджет Пентагона с $350 млн для Украины.
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