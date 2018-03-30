Побережье США, 13 пар близнецов и Вакарчук. "Океан Эльзы" показали новый клип
30 марта, 2018, 11:43
Ролик на композицию "Без тебя" стал первым после годичной паузы
Видео группа "Океан Эльзы" показал на YouTube-канале.
В клипе Вакарчук оказывается в разных уголках Соединенных Штатов: это Лос-Анджелес, дороги и пустыни в Калифорнии и пляж Эль Матадор.
В клипе также есть 13 разных пар близнецов, среди которых Вакарчук, кажется, чувствует себя одиноким.
А ролик снимала Анна Бурячкова, которая делает клипы для молодых украинских исполнителей. Это было первое сотрудничество "Океана Эльзы" с девушкой.
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