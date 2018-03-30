Папа Римский заявил, что ада не существует. Ватикан это заявление отрицает
Об этом пишет Reuters.
Глава католической церкви в интервью ведущей итальянской газете заявил, что ада не существует – есть исчезновение греховных душ. Однако теперь Ватикан утверждает, что это неправда
Франциск – 266-й католический папа и первый, кто родился за пределами Европы – в Аргентине. В статье под названием "Это честь быть революционером" для влиятельной итальянской газеты La Repubblica основатель этого издания Эудженио Скальфаро задал вопрос Папе: "А как насчет плохих душ?"
"Те, которые каются, получают прощение бога и входят в звание душ, но тот, кто не делает этого и не может быть прощенным, просто исчезает. Нет ада, есть исчезновение греховных душ", – ответил Папа Франциск, согласно статье.
Вскоре после публикации материала Ватикан выступил с заявлением, в котором утверждалось, что статья была неверно расшифрована", и что закрытая встреча между Папой и Скальфаро не было официальным интервью.
"То, что сообщается автором в сегодняшней статье, является результатом его редактуры, в которой не цитируются буквальные слова, произнесенные Папой. Поэтому цитату нельзя рассматривать как верную транскрипцию слов святого отца", – подчеркивает Ватикан в своем заявлении.
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