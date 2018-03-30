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Отношения России и США ухудшились еще больше, - Белый дом о выдворении дипломатов

Решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

"Действия России в отношении выдворения американских дипломатов еще больше ухудшают отношения США и России", - отмечают в ведомстве.

В Белом доме пояснили, что решение о высылке незарегистрированных российских разведчиков со стороны США, НАТО и более 20 других стран является надлежащим ответом на отравление Скрипаля.

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"Реакция России не была неожиданной, и Соединенные Штаты справятся с ней", - подытожили в Администрации президента Дональда Трампа.

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