Отношения России и США ухудшились еще больше, - Белый дом о выдворении дипломатов
30 марта, 2018, 08:42
Решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России
Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.
"Действия России в отношении выдворения американских дипломатов еще больше ухудшают отношения США и России", - отмечают в ведомстве.
В Белом доме пояснили, что решение о высылке незарегистрированных российских разведчиков со стороны США, НАТО и более 20 других стран является надлежащим ответом на отравление Скрипаля.
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"Реакция России не была неожиданной, и Соединенные Штаты справятся с ней", - подытожили в Администрации президента Дональда Трампа.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворение более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
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