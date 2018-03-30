Оккупанты на Донбассе продолжают срывать перемирие: в течение дня уже 6 обстрелов

30 марта, 2018, 15:24

В пятницу, 30 марта, по состоянию на 11:00 российские наемники на Донбассе уже 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщил спикер Минобороны подполковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

В частности, дважды под вражескими минометными обстрелами оказывались защитники Талаковки - боевики выпустили более 10 мин калибра 82 мм. Кроме того, террористы также вели огонь из стрелкового оружия по оборонцах Авдеевки, Опытного, Водяного, Павлополя.

В то же время подразделения ВСУ и в дальнейшем придерживаются объявленного с полуночи 30 марта на период Пасхальных праздников режима прекращения огня по всей линии разграничения.