Напряжение между США и Россией уже очень близко к уровням "холодной войны", - ООН

30 марта, 2018, 11:58

В ООН заговорили о возвращении к напряженности ситуации в стиле "холодной войны" между США и Россией на фоне массового выдворения российских дипломатов другими странами

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, сообщает AFP.

"Я думаю, что мы приближаемся к ситуации, которая во многом похожа на то, как мы жили во время "холодной войны", - подчеркнул он.

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Гутерреш отметил, что он "очень обеспокоен" отсутствием механизмов для ослабления напряженности, таких как специальные каналы обмена информацией между Вашингтоном и Москвой, которые были ликвидированы после окончания "холодной войны".

"Я считаю, что пришло время для таких мер, которые бы гарантировали эффективную связь и возможность для предотвращения эскалации", - подытожил Гутерреш.

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