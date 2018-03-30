Напряжение между США и Россией уже очень близко к уровням "холодной войны", - ООН
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, сообщает AFP.
"Я думаю, что мы приближаемся к ситуации, которая во многом похожа на то, как мы жили во время "холодной войны", - подчеркнул он.
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Гутерреш отметил, что он "очень обеспокоен" отсутствием механизмов для ослабления напряженности, таких как специальные каналы обмена информацией между Вашингтоном и Москвой, которые были ликвидированы после окончания "холодной войны".
"Я считаю, что пришло время для таких мер, которые бы гарантировали эффективную связь и возможность для предотвращения эскалации", - подытожил Гутерреш.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворение более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
- В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.
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