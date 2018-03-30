На свадьбу британского принца Гарри приедут 100 тысяч человек
30 марта, 2018, 00:34
В день свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл в Виндзоре полиция ожидает более 100 тысяч посетителей со всего мира
Об этом сообщили в полиции Британии, передает ВВС.
"Это будет одна из крупнейших операций в истории полиции долины Темзы", — говорится в заявлении правоохранителей.
Полиция сообщила, что в городе увеличат присутствие правоохранителей, которые будут проверять граждан.
"Любые предметы, которые могут представлять риск для общественности, будут изыматься", — отметила полиция.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл должно состояться 19 мая 2018 года в Виндзорском замке.
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