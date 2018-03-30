На свадьбу британского принца Гарри приедут 100 тысяч человек

30 марта, 2018, 00:34

В день свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл в Виндзоре полиция ожидает более 100 тысяч посетителей со всего мира

Об этом сообщили в полиции Британии, передает ВВС.

"Это будет одна из крупнейших операций в истории полиции долины Темзы", — говорится в заявлении правоохранителей.

Полиция сообщила, что в городе увеличат присутствие правоохранителей, которые будут проверять граждан.

"Любые предметы, которые могут представлять риск для общественности, будут изыматься", — отметила полиция.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл должно состояться 19 мая 2018 года в Виндзорском замке.







