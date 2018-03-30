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На Херсонщине запустят 12 солнечных и ветровых электростанций


фото: thenational
На Херсонщине в 2018 году введут в эксплуатацию 12 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 235 мегаватт

Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев во время отчета о работе Херсонской ОГА за 2017, передает Укринформ.

"В текущем году строительство в области ветро- и солнечных парков продолжится. Ожидается введение в эксплуатацию еще 10-ти солнечных электростанций и 2-х ветровых. А это плюс 235 мегаватт", - рассказал Гордеев.

По его словам, стоимость строительства этих 12-ти электростанций составляет 470 млн евро.

Глава ОГА сообщил, что в 2017 году на Херсонщине было введено в эксплуатацию 4 солнечные и 1 ветровую электростанции общей стоимостью 115 млн евро. "Это позволило доказать (в области - ред.) общую мощность этих объектов (солнечных и ветровых электростанций - ред.) до 148 мегаватт", - отметил он.

Как подчеркнул Гордеев, в настоящее время доля электроэнергии, вырабатываемой в регионе из возобновляемых источников, составляет в общем объеме производимой областью электричества 18,3%.

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