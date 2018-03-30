На Харьковщине отравились 44 школьника
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).
По словам начальника отдела прокуратуры Валерия Лялюка, в одной из школ Боровского района произошло инфекционное заболевание учеников.
29 марта в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз "ротавирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день в школу не пришли 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы вместе со специалистами областной инфекционной больницы 40 детям был поставлен диагноз - "ротавирусная инфекция", четырем - "кишечная инфекция", - отметил Лялюк.
Кроме того, с аналогичными жалобами на плохое самочувствие в Боровскую больницу обратилась и сотрудница учебного заведения.
Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована. Досудебное расследование продолжается.
- Напомним, что в детсаду Збаража Тернопольской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
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