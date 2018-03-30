 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Харьковщине отравились 44 школьника

В Харьковской области прокуратура начала расследование по факту выявления инфекционного заболевания у 44 учеников одной школы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

По словам начальника отдела прокуратуры Валерия Лялюка, в одной из школ Боровского района произошло инфекционное заболевание учеников.

29 марта в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз "ротавирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день в школу не пришли 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы вместе со специалистами областной инфекционной больницы 40 детям был поставлен диагноз - "ротавирусная инфекция", четырем - "кишечная инфекция", - отметил Лялюк.

Кроме того, с аналогичными жалобами на плохое самочувствие в Боровскую больницу обратилась и сотрудница учебного заведения.

Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована. Досудебное расследование продолжается.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

30 марта, 2018 пятница

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать