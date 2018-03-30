На Харьковщине отравились 44 школьника

30 марта, 2018, 20:16

В Харьковской области прокуратура начала расследование по факту выявления инфекционного заболевания у 44 учеников одной школы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

По словам начальника отдела прокуратуры Валерия Лялюка, в одной из школ Боровского района произошло инфекционное заболевание учеников.

29 марта в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз "ротавирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день в школу не пришли 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы вместе со специалистами областной инфекционной больницы 40 детям был поставлен диагноз - "ротавирусная инфекция", четырем - "кишечная инфекция", - отметил Лялюк.

Кроме того, с аналогичными жалобами на плохое самочувствие в Боровскую больницу обратилась и сотрудница учебного заведения.

Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована. Досудебное расследование продолжается.