 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе погиб украинский военный, трое - ранены

По состоянию на 18.00 30 марта зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

В частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял укрепления вблизи Талаковки, применил гранатометы в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановку, а зенитную установку – близ Водяного.

Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, Шахты Бутовки и Павлополя.

На Луганском направлении от начала суток условия перемирия со стороны врага соблюдались в полной мере.

Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое – получили ранения. Пострадавших доставили в лечебные учреждения, им оказана медицинская помощь.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

30 марта, 2018 пятница

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать