На Донбассе погиб украинский военный, трое - ранены

30 марта, 2018, 19:34

По состоянию на 18.00 30 марта зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

В частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял укрепления вблизи Талаковки, применил гранатометы в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановку, а зенитную установку – близ Водяного.

Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, Шахты Бутовки и Павлополя.

На Луганском направлении от начала суток условия перемирия со стороны врага соблюдались в полной мере.

Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое – получили ранения. Пострадавших доставили в лечебные учреждения, им оказана медицинская помощь.