На Донбассе погиб украинский военный, трое - ранены
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
В частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял укрепления вблизи Талаковки, применил гранатометы в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановку, а зенитную установку – близ Водяного.
Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, Шахты Бутовки и Павлополя.
На Луганском направлении от начала суток условия перемирия со стороны врага соблюдались в полной мере.
Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое – получили ранения. Пострадавших доставили в лечебные учреждения, им оказана медицинская помощь.
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