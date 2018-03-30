На Донбассе более 50 обстрелов в течение суток: Трое бойцов ВСУ получили ранения и травмы
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 57 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
На Донецком направлении укрепления в районе Павлополя попали под обстрелы из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.
Враги били из минометов калибра 82-мм по защитникам Широкиного, а из гранатометов различных типов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутового, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика.
Позиции вблизи Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого накрыли огнем из крупнокалиберных пулеметов, а возле Гнутового, Талаковки и Пищевика - с вооружения БМП.
Более того, стрелковое оружие оккупанты использовали для обстрела позиций возле Широкиного, шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету – в районе Новотроицкого.
На Луганском направлении террористы били из гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям вблизи Артемова, а из крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Луганское.
"В результате вражеского огня два украинских защитника получили ранения. Еще один наш воин получил боевое травмирование. Пострадавшие военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь", - подытожили в штабе.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-