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На Донбассе более 50 обстрелов в течение суток: Трое бойцов ВСУ получили ранения и травмы


фото: ukrinform
За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе, еще один военный получил боевую травму

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 57 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

На Донецком направлении укрепления в районе Павлополя попали под обстрелы из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.

Враги били из минометов калибра 82-мм по защитникам Широкиного, а из гранатометов различных типов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутового, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика.

Позиции вблизи Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого накрыли огнем из крупнокалиберных пулеметов, а возле Гнутового, Талаковки и Пищевика - с вооружения БМП.

Более того, стрелковое оружие оккупанты использовали для обстрела позиций возле Широкиного, шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету – в районе Новотроицкого.

На Луганском направлении террористы били из гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям вблизи Артемова, а из крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Луганское.

"В результате вражеского огня два украинских защитника получили ранения. Еще один наш воин получил боевое травмирование. Пострадавшие военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь", - подытожили в штабе.

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