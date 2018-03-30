На Черниговщине произошел пожар в воинской части, есть пострадавший

30 марта, 2018, 14:39

В четверг, 29 марта, в воинской части близ села Гончаровское Черниговской области произошел пожар в палаточном городке

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Пожар произошел около 07:30. В результате пожара военнослужащий-контрактник ВСУ получил ожоги второй степени. Кроме того, сгорела палатка и повреждено военное имущество - кровати, спальники и тому подобное.

Во время осмотра места происшествия установлено, что пожар возник вследствие нарушения правил пожарной безопасности, а именно - правил эксплуатации военной печи ПОВ 57. Пострадавшего военнослужащего срочно доставили в Черниговский военный госпиталь, где ему оказали необходимую помощь. Состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.

По факту пожара военной прокуратурой Черниговского гарнизона возбуждено производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей).