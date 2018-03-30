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Минфин создаст сервис, который упростит заполнение налоговой декларации

Министерство финансов запускает проект "Налоги Просто", который имеет целью упростить администрирование налогов и подачу налоговой отчетности для плательщиков

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

28 марта 2018 года в Министерстве финансов Украины состоялось первое заседание рабочей группы "Налоги Просто" по упрощению налогового администрирования. В нем приняли участие советник министра финансов Яна Бугримова, представители бизнеса, ГФС и эксперты.

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На первом заседании рабочей группы обсудили формат дальнейшей работы, а также ряд вопросов, работа над которыми продолжится в формате подгрупп, в частности вопрос упрощения налоговой отчетности по:

• налогу на прибыль;

• налогу на добавленную стоимость;

• налогу на доходы физических лиц;

• акцизному налогу;

• трансфертному ценообразованию;

• а также подгруппа по общим вопросам налогового администрирования и предзаполнения налоговой отчетности в электронном кабинете налогоплательщиков.

Кроме того, Минфин и ГФС будут работать над внедрением сервиса с предзаполнения налоговых деклараций, который позволит минимизировать количество ошибок при заполнении деклараций и значительно сократить затраты времени налогоплательщиков

Отмечается, что, по рейтингу Paying Taxes 2018, Украина занимает 159 место среди 190 стран по количеству времени, которое тратят бизнесы на подготовку налоговой отчетности.

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