Минфин создаст сервис, который упростит заполнение налоговой декларации
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
28 марта 2018 года в Министерстве финансов Украины состоялось первое заседание рабочей группы "Налоги Просто" по упрощению налогового администрирования. В нем приняли участие советник министра финансов Яна Бугримова, представители бизнеса, ГФС и эксперты.
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• налогу на прибыль;
• налогу на добавленную стоимость;
• налогу на доходы физических лиц;
• акцизному налогу;
• трансфертному ценообразованию;
• а также подгруппа по общим вопросам налогового администрирования и предзаполнения налоговой отчетности в электронном кабинете налогоплательщиков.
Кроме того, Минфин и ГФС будут работать над внедрением сервиса с предзаполнения налоговых деклараций, который позволит минимизировать количество ошибок при заполнении деклараций и значительно сократить затраты времени налогоплательщиков
Отмечается, что, по рейтингу Paying Taxes 2018, Украина занимает 159 место среди 190 стран по количеству времени, которое тратят бизнесы на подготовку налоговой отчетности.
- По данным Государственной фискальной службы, крупнейшими плательщиками налогов в 2017 году стали нефтяные и табачные компании.
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