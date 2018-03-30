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Медреформа: в Украине зарегистрировали Национальную службу здоровья

30 марта в Министерстве юстиции зарегистрировали новый центральный орган исполнительной власти - Национальную службу здоровья

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В сообщении говорится, что следующий шаг Службы - создание структуры и подбор команды, подготовка к заключению договоров с медицинскими учреждениями. Эти шаги должны быть сделаны до июня - именно тогда начнется подписание договоров с медучреждениями "первички".

"Напомним, что именно Национальная служба здоровья Украины является главным оператором медицинской реформы. Служба будет реализовывать принцип оплаты медицинских услуг "деньги ходят за пациентом": именно НСЗУ будет направлять деньги по обслуживанию пациентов в медучреждения ", - добавляет пресс-служба.

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Именно Национальная служба здоровья будет реализовывать справедливый принцип оплаты медицинских услуг - деньги за пациентом - и фактически будет выполнять роль страховщика. Деньги на покрытие расходов будут поступать в это финансовое учреждение из государственного бюджета. Фактически те налоги, которые платят граждане Украины, и будут своеобразными "страховыми взносами", которые пойдут на их медицинское обслуживание.

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