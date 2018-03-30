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Массовые беспорядки на границе между Израилем и Газой, палестинцы заявляют о 15 погибших

Количество погибших во время столкновений между палестинцами и израильской армией в секторе Газа увеличилось до 15 человек

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Палестины.

По данным палестинской стороны, большинство демонстрантов были застрелены возле рубежа, который отделяет палестинские земли от израильских.

Кроме того, во время столкновений пострадали 1100 человек, из которых по меньшей мере 400 человек получили огнестрельные ранения. В акциях протеста принимают участие десятки тысяч палестинцев.

30 марта состоится экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно ситуации в секторе Газа, сообщили в представительстве Украины при ООН.

"Срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения в секторе Газа. Начало в 01.30 по киевскому времени", - говорится в сообщении. Совбез ООН был  созван  по просьбе Кувейта.

  • Напомним, 30 марта в секторе Газа началась многодневная акция протеста палестинцев. Вдоль границы с Израилем палестинцы разбили пять палаточных лагерей, которые должны стать базами для участников акции.
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