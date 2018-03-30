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Луценко просит Квалификационную комиссию прокуроров лишить должности Холодницкого


фото: slovoidilo
Генпрокурор Юрий Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) с просьбой рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности Специализированного антикоррупционного прокурора

Об этом глава Генпрокуратуры написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, ГПУ и НАБУ направили в КДКП дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. Указанные действия происходят в рамках уголовного производства, которое расследуется совместной группой ГПУ и НАБУ.

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Н. Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", - подчеркнул Луценко.

Напомним, 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру. В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуется уже полгода.

 

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