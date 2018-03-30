Кум Путина Медведчук готовит иск против Луценко из-за дела Савченко
Об этом Медведчук рассказал в интервью ВВС.
"Я уверен, что генпрокурор не имеет права делать подобные публичные заявления, которые являются политически мотивированными. На сегодняшний день я изучаю основания для того, чтобы обратиться в суд к господину Луценко о защите чести и достоинства. Как только эти основания будут установлены, я это, безусловно, сделаю", - сказал Медведчук.
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Лидер "Украинского выбора" подчеркнул, что не имел никаких контактов с Савченко, однако отметил, что способствовал ее освобождению из российской тюрьмы.
"С госпожой Савченко у меня вообще никаких контактов никогда в жизни не было. Я занимался вопросом освобождения Савченко и считаю, что сделал очень много для того, чтобы она была освобождена из российской тюрьмы и приехала в Украину. Ни до этого, ни после этого я с ней не успел познакомиться, я не считал это необходимым для себя", - добавил политик.
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Медведчук также добавил, что лишь однажды общался с Рубаном в деле обмена заложников, а также назвал политическим заказом и "полным абсурдом" заявления о связи с подготовкой Рубаном и Савченко переворота в Украине.
"Поиск моей причастности к Савченко, Рубану и их делу я считаю полным абсурдом. Любые заявления на эту тему - это политический заказ, политические инсинуации, не более", - утверждает Медведчук.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады, и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- Савченко заявила, что Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко.
- Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- В сети появились фото того, как Савченко с Рубаном сжигают документы.
- Генпрокурор Луценко заявил, что к деятельности Савченко и Рубана может быть причастен Медведчук.
- Апелляционный суд оставил Савченко под стражей.
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