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Кум Путина Медведчук готовит иск против Луценко из-за дела Савченко

Кум президента России Владимира Путина украинский политик и бизнесмен, лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук готовит иск против генпрокурора Юрия Луценко, который предположил связь Медведчука с Надеждой Савченко

Об этом Медведчук рассказал в интервью ВВС.

"Я уверен, что генпрокурор не имеет права делать подобные публичные заявления, которые являются политически мотивированными. На сегодняшний день я изучаю основания для того, чтобы обратиться в суд к господину Луценко о защите чести и достоинства. Как только эти основания будут установлены, я это, безусловно, сделаю", - сказал Медведчук.

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Лидер "Украинского выбора" подчеркнул, что не имел никаких контактов с Савченко, однако отметил, что способствовал ее освобождению из российской тюрьмы.

"С госпожой Савченко у меня вообще никаких контактов никогда в жизни не было. Я занимался вопросом освобождения Савченко и считаю, что сделал очень много для того, чтобы она была освобождена из российской тюрьмы и приехала в Украину. Ни до этого, ни после этого я с ней не успел познакомиться, я не считал это необходимым для себя", - добавил политик.

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Медведчук также добавил, что лишь однажды общался с Рубаном в деле обмена заложников, а также назвал политическим заказом и "полным абсурдом" заявления о связи с подготовкой Рубаном и Савченко переворота в Украине.

"Поиск моей причастности к Савченко, Рубану и их делу я считаю полным абсурдом. Любые заявления на эту тему - это политический заказ, политические инсинуации, не более", - утверждает Медведчук.

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