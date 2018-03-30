Холодницкий рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ

30 марта, 2018, 17:07

По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, проблемы между САП и НАБУ начинались при отсутствии доказательств по делам

Об этом заявил Назар Холодницкий во время пресс-брифинга, передает Еспресо.TV.

По его словам, прокуроры САП и он сам требуют от детективов НАБУ единого - достаточной доказательной базы.

“Когда мы вместо достаточной доказательной базы слышали только громкие высказывания, фамилии и обвинения в преступлениях, я с такой позицией соглашаться не могу. Вопросы наших отношений всегда были в рамках УПК. Когда прокурор согласовывал подозру, он был хороший, но как только прокурор начал спрашивать про доказательства или подтверждение, сразу становился примером “старой системы”, каким-то не таким. Я как руководитель прокуратуры всегда старался действовать в рамках закона и требовать от следствия полной доказательной базы”, - пояснил Холодницкий.

Он также заверил, что прокомментирует каждое слово жалобы, как только ознакомится с ней.

“Я буду отстаивать свою позицию. Я докажу, что САП - это структура, которая способна обеспечить закон и надзор за детективами НАБУ”, - заявил глава САП.

На вопрос журналистов относительно утечки информации в деле Труханова, Холодницкий отметил, что будет настаивать на обнародовании всех тех записей, на которых основываются эти обвинения.

“Знаете, я трижды подписывал подозрения из-за недостатков, которые были в деле Труханова. Напомню, в подозрении Труханову стоит моя личная подпись, а ответственность несет тот, кто подписывает документы. Сливать информацию Труханову. Понимаю, нам сейчас покажут вырезки из каких-то разговоров, но я настаиваю, чтобы мы послушали всю беседу целиком и действия, которые стали последствиями этого разговора”, - отметил Холодницкий.