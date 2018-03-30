Холодницкий проигнорировал допрос в Генпрокуратуре

30 марта, 2018, 13:23

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру

Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника журналистов, допрос должен был состояться 30 марта, в 10 часов утра. При этом остается неизвестным, почему глава прокуратуры на него не пришел.

Тем временем сам Холодницкий сообщил "Украинским новостям", что допроса не было. Других подробностей он не озвучил.

Позже руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк подтвердил, что Холодницкий не пришел на допрос.

"Следователь Департамента расследования в сфере экономики вызвал Холодницкого для предоставления образцов голоса, однако он не явился на 10 часов", - подчеркнул он.