Холодницкий проигнорировал допрос в Генпрокуратуре
Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
По словам собеседника журналистов, допрос должен был состояться 30 марта, в 10 часов утра. При этом остается неизвестным, почему глава прокуратуры на него не пришел.
Тем временем сам Холодницкий сообщил "Украинским новостям", что допроса не было. Других подробностей он не озвучил.
Позже руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк подтвердил, что Холодницкий не пришел на допрос.
"Следователь Департамента расследования в сфере экономики вызвал Холодницкого для предоставления образцов голоса, однако он не явился на 10 часов", - подчеркнул он.
- Как уже сообщалось, в рабочем кабинете Холодницкого были обнаружены скрытые средства прослушивания.
- Комментируя эту ситуацию, директор НАБУ Артем Сытник назвал "провокационными статьями" публикации о якобы прослушивании кабинета Холодницкого.
- Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на то, что применяется для прослушивания.
- В СМИ сообщали, что "прослушка" была установлена сотрудниками НАБУ под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности ГПУ.
- 27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого и разместили в его кабинете "жучок".
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