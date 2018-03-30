Хакеры украли данные 150 миллионов пользователей одного из фитнес-приложений

30 марта, 2018, 10:10

Компания заверила, что оперативно предупредила пользователей и уже закрыла брешь в безопасности

Об этом пишет Bloomberg.

Данные около 150 миллионов пользователей приложения для фитнеса и контроля калорий MyFitnessPal оказались похищены неизвестными хакерами. Утечку почти сразу же подтвердил производитель Under Armour, который владеет сервисом.

Взлом произошел в конце февраля, но на него обратили внимание только сейчас: хакеры украли пароли, адреса электронной почты и имена учетных записей. В компании заверили, что закрыли дыру в безопасности и не дали злоумышленникам добраться до кредиток, номеров страхования и водительских удостоверений клиентов.

Under Armour разослала пользователям уведомления о необходимости сменить пароль. В компании не стали объяснить, по какой причине произошла утечка. Как отмечает Bloomberg, акции производителя экипировки упали на 4,6% после сообщений о взломе.

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