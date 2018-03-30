Хакеры украли данные 150 миллионов пользователей одного из фитнес-приложений
Об этом пишет Bloomberg.
Данные около 150 миллионов пользователей приложения для фитнеса и контроля калорий MyFitnessPal оказались похищены неизвестными хакерами. Утечку почти сразу же подтвердил производитель Under Armour, который владеет сервисом.
Взлом произошел в конце февраля, но на него обратили внимание только сейчас: хакеры украли пароли, адреса электронной почты и имена учетных записей. В компании заверили, что закрыли дыру в безопасности и не дали злоумышленникам добраться до кредиток, номеров страхования и водительских удостоверений клиентов.
Under Armour разослала пользователям уведомления о необходимости сменить пароль. В компании не стали объяснить, по какой причине произошла утечка. Как отмечает Bloomberg, акции производителя экипировки упали на 4,6% после сообщений о взломе.
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- Напомним, компания Facebook оказалась в центре скандала, после того как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
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