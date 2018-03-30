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Канада пока не готова к безвизу с Украиной. Названа причина этого

В Канаде пока не рассматривают возможности введения безвизового режима поездок для граждан Украины

Об этом говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, текст которого есть в распоряжении издания "Укринформ".

"Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что канадские власти внимательно следят за ситуацией на территории Украины и считают, что она пока не отвечает безвизовым требованиям Канады.

В частности, эти критерии включают:

  • социально-экономические условия;
  • миграционные тренды;
  • состояние соблюдения прав человека;
  • идентификационные документы и паспортный режим;
  • возможность контроля за границами и ситуация безопасности.

В документе также объясняют, что страна имеет визовый режим с большинством других государств и не проводит его анализ на основе взаимности.

"Визовый режим – это наиболее эффективный механизм выявления и пресечения незаконной иммиграции в Канаду, поскольку те, кто подает заявку на получение виз, проходят проверку безопасности и исследование состояния здоровья. Оценивается также намерение путешественника и его возможность придерживаться условий пребывания в Канаде", - подытожили в тексте.

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