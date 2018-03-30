Канада пока не готова к безвизу с Украиной. Названа причина этого
Об этом говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, текст которого есть в распоряжении издания "Укринформ".
"Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", - отмечается в заявлении.
Отмечается, что канадские власти внимательно следят за ситуацией на территории Украины и считают, что она пока не отвечает безвизовым требованиям Канады.
В частности, эти критерии включают:
- социально-экономические условия;
- миграционные тренды;
- состояние соблюдения прав человека;
- идентификационные документы и паспортный режим;
- возможность контроля за границами и ситуация безопасности.
В документе также объясняют, что страна имеет визовый режим с большинством других государств и не проводит его анализ на основе взаимности.
"Визовый режим – это наиболее эффективный механизм выявления и пресечения незаконной иммиграции в Канаду, поскольку те, кто подает заявку на получение виз, проходят проверку безопасности и исследование состояния здоровья. Оценивается также намерение путешественника и его возможность придерживаться условий пребывания в Канаде", - подытожили в тексте.
- Напомним, в ноябре 2017 года Канада упростила визовые требования для украинцев. В частности, им понадобится меньше документов, чтобы получить долгосрочную визу в страны.
- Ранее министр иммиграции Канады Ахмед Хусен выдвинул ряд требований для предоставления украинцам безвиза.
- 26 октября вице-премьер ванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что украинское правительство готово прислушиваться к советам Канады для получения безвизового режима.
- В конце декабря 2017 года президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод заявил, что правительство Канады готово к обсуждению "дорожной карты", что позволит Украине со временем получить безвизовый режим.
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