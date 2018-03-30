Канада пока не готова к безвизу с Украиной. Названа причина этого

30 марта, 2018, 07:37

В Канаде пока не рассматривают возможности введения безвизового режима поездок для граждан Украины

Об этом говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, текст которого есть в распоряжении издания "Укринформ".

"Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что канадские власти внимательно следят за ситуацией на территории Украины и считают, что она пока не отвечает безвизовым требованиям Канады.

В частности, эти критерии включают:

социально-экономические условия;

миграционные тренды;

состояние соблюдения прав человека;

идентификационные документы и паспортный режим;

возможность контроля за границами и ситуация безопасности.

В документе также объясняют, что страна имеет визовый режим с большинством других государств и не проводит его анализ на основе взаимности.

"Визовый режим – это наиболее эффективный механизм выявления и пресечения незаконной иммиграции в Канаду, поскольку те, кто подает заявку на получение виз, проходят проверку безопасности и исследование состояния здоровья. Оценивается также намерение путешественника и его возможность придерживаться условий пребывания в Канаде", - подытожили в тексте.