Глава Николаевской ОГА Савченко уходит в отставку

30 марта, 2018, 13:59

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко зарегистрировал заявление к президенту, в которой просит об отставке с должности

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По его словам, такое решение он принял в связи с самоубийством директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина. Он пояснил, что для того, чтобы избежать спекуляций по этому делу, он решил уйти с должности на время следствия.

"Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал сегодня под номером 3231934301", - подчеркнул Савченко.

Он отметил, что сам обратился в правоохранительные органы с просьбой допросить его по делу о смерти Волошина, дал им исчерпывающую информацию и сотрудничает со следствием.

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Напомним, 18 марта 2018 года в Николаеве в собственном доме из пистолета Макарова застрелился 29-летний бывший военный летчик, и.о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин.

19 марта на сайте президента Украины появилась петиция за отставку главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

20 марта под стенами Николаевской облгосадминистрации около сотни человек требовали отставки главы ОГА Алексея Савченко. Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него.

Следователи рассматривают пять версий по делу о совершении самоубийства исполняющим обязанности руководителя Николаевского аэропорта, участником АТО Владиславом Волошиным.