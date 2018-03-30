Глава Николаевской ОГА отстранен от должности

30 марта, 2018, 21:27

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко отстранен от должности

Об этом сообщил руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Андрей Жигулин, передает РБК-Украина.

"Сейчас глава Николаевской ОГА Савченко отстранен. В случае, если следствие докажет вину, он будет уволен", - заявил Жигулин.

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