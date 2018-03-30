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Глава Николаевской ОГА отстранен от должности

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко отстранен от должности

Об этом сообщил руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Андрей Жигулин, передает РБК-Украина.

"Сейчас глава Николаевской ОГА Савченко отстранен. В случае, если следствие докажет вину, он будет уволен", - заявил Жигулин.

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  • Напомним, 18 марта 2018 года в Николаеве в собственном доме из пистолета Макарова застрелился 29-летний бывший военный летчик, и. о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин.
  • 19 марта на сайте президента Украины появилась петиция за отставку главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.
  • 20 марта под стенами Николаевской облгосадминистрации около сотни человек требовали отставки главы ОГА Алексея Савченко. Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него.
  • Следователи рассматривают пять версий по делу о совершении самоубийства исполняющим обязанности руководителя Николаевского аэропорта, участником АТО Владиславом Волошиным.
  • 30 марта глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко зарегистрировал заявление к президенту, в котором просит об отстранении от должности.
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