Глава Николаевской ОГА отстранен от должности
30 марта, 2018, 21:27
Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко отстранен от должности
Об этом сообщил руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Андрей Жигулин, передает РБК-Украина.
"Сейчас глава Николаевской ОГА Савченко отстранен. В случае, если следствие докажет вину, он будет уволен", - заявил Жигулин.
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- Напомним, 18 марта 2018 года в Николаеве в собственном доме из пистолета Макарова застрелился 29-летний бывший военный летчик, и. о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин.
- 19 марта на сайте президента Украины появилась петиция за отставку главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.
- 20 марта под стенами Николаевской облгосадминистрации около сотни человек требовали отставки главы ОГА Алексея Савченко. Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него.
- Следователи рассматривают пять версий по делу о совершении самоубийства исполняющим обязанности руководителя Николаевского аэропорта, участником АТО Владиславом Волошиным.
- 30 марта глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко зарегистрировал заявление к президенту, в котором просит об отстранении от должности.
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