Еврокомиссия обяжет соцсети предоставлять полиции данные пользователей

30 марта, 2018, 18:12

Еврокомиссия обнародовала проект, согласно которому программы обмена сообщениями будут обязаны предоставлять данные пользователей полиции в течение 10 дней после получения запроса

Для экстренных случаев указан срок в 6 часов, передает Euractiv.

Согласно проекту, правила будут распространяться на все технологические компании, которые могут обладать так называемыми электронными доказательствами, необходимыми для проведения уголовных расследований, независимо от территориального расположения серверов.

В числе тех, кто подпадает под новые правила - соцсети, включая Facebook и Twitter, "облачные сети", реестры доменных имен, а также форумы на платформах электронной коммерции.

Новые правила планируют ввести в связи с увеличением использования различных онлайн-сервисов и приложений при планировании и организации преступлений. Реформу планируют запустить уже 17 апреля.