Еврокомиссия обяжет соцсети предоставлять полиции данные пользователей
30 марта, 2018, 18:12
Еврокомиссия обнародовала проект, согласно которому программы обмена сообщениями будут обязаны предоставлять данные пользователей полиции в течение 10 дней после получения запроса
Для экстренных случаев указан срок в 6 часов, передает Euractiv.
Согласно проекту, правила будут распространяться на все технологические компании, которые могут обладать так называемыми электронными доказательствами, необходимыми для проведения уголовных расследований, независимо от территориального расположения серверов.
В числе тех, кто подпадает под новые правила - соцсети, включая Facebook и Twitter, "облачные сети", реестры доменных имен, а также форумы на платформах электронной коммерции.
Новые правила планируют ввести в связи с увеличением использования различных онлайн-сервисов и приложений при планировании и организации преступлений. Реформу планируют запустить уже 17 апреля.
- 20 марта Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram, которое просило признать недействительным приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.
- После этого Роскомнадзор отправил Telegram сообщение о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Это первый этап блокировки мессенджера - если за 15 дней мессенджер не выполнит распоряжение, Роскомнадзор может обратиться в суд для его блокировки.
- Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки в России.
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