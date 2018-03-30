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Еврокомиссия обяжет соцсети предоставлять полиции данные пользователей

Еврокомиссия обнародовала проект, согласно которому программы обмена сообщениями будут обязаны предоставлять данные пользователей полиции в течение 10 дней после получения запроса

Для экстренных случаев указан срок в 6 часов, передает Euractiv.

Согласно проекту, правила будут распространяться на все технологические компании, которые могут обладать так называемыми электронными доказательствами, необходимыми для проведения уголовных расследований, независимо от территориального расположения серверов.

В числе тех, кто подпадает под новые правила - соцсети, включая Facebook и Twitter, "облачные сети", реестры доменных имен, а также форумы на платформах электронной коммерции.

Новые правила планируют ввести в связи с увеличением использования различных онлайн-сервисов и приложений при планировании и организации преступлений. Реформу планируют запустить уже 17 апреля.

  • 20 марта Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram, которое просило признать недействительным приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.
  • После этого Роскомнадзор отправил Telegram сообщение о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Это первый этап блокировки мессенджера - если за 15 дней мессенджер не выполнит распоряжение, Роскомнадзор может обратиться в суд для его блокировки.
  • Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки в России.
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