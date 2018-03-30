Дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуется уже полгода. В ГПУ рассказали детали
Об этом заявил глава Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что уголовное производство по этому делу было нарушено согласно сведениям, которые были установлены во время следствия ГПУ.
"Уголовное производство расследуется уже около полугода. И есть вопрос к Назару Ивановичу в отдельных ведомостях, которые установлены в рамках следствия. Были выявлены отдельные факты преступлений, но мы сейчас еще не можем утверждать, что он их совершил", - подчеркнул Гуцуляк.
При этом, по его словам, представители НАБУ не имеют отношения к расследованию этого дела, но иногда ГПУ дает им поручения на проведение определенных мероприятий.
Напомним, 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- Как уже сообщалось, в рабочем кабинете Холодницкого были обнаружены скрытые средства прослушивания.
- Комментируя эту ситуацию, директор НАБУ Артем Сытник назвал "провокационными статьями"публикации о якобы прослушивании кабинета Холодницкого.
- Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на то, что применяется для прослушивания.
- В СМИ сообщали, что "прослушка" была установлена сотрудниками НАБУ под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности ГПУ.
- 27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого и разместили в его кабинете "жучок".
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
-
Читайте также
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-