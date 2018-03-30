Дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуется уже полгода. В ГПУ рассказали детали

30 марта, 2018, 14:29

Генпрокуратура уже полгода расследует уголовное дело, в котором фигурирует руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий

Об этом заявил глава Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что уголовное производство по этому делу было нарушено согласно сведениям, которые были установлены во время следствия ГПУ.

"Уголовное производство расследуется уже около полугода. И есть вопрос к Назару Ивановичу в отдельных ведомостях, которые установлены в рамках следствия. Были выявлены отдельные факты преступлений, но мы сейчас еще не можем утверждать, что он их совершил", - подчеркнул Гуцуляк.

При этом, по его словам, представители НАБУ не имеют отношения к расследованию этого дела, но иногда ГПУ дает им поручения на проведение определенных мероприятий.

Напомним, 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.