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Чехия выдала США российского хакера, который украл данные 117 млн пользователей

Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина, который обвиняется в хакерских атаках на LinkedIn и другие социальные сети

Никулина отправили в США на самолете с Праги, сообщает DW.

Пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Тереза Схейбалова подтвердила эту информацию в своем микроблоге в Twitter, объяснив, что самолет вылетел ночью.

Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан несколько дней назад сделал официальный визит в Прагу, темой которого стало также требование США выслать 30-летнего Никулина.

Никулин был задержан в Праге 5 октября 2016 года при участии ФБР на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. США обвиняют Никулина в хакерской атаке и краже данных около 117 млн пользователей LinkedIn, Dropbox и других интернет-компаний. Москва также потребовала выдачи Никулина, обвиняя его в краже, организованной через интернет в 2009 году.

В ноябре 2017 года Высший суд в Праге разрешил выдачу Никулина США. Окончательное решение оставалось за министром юстиции Чехии Робертом Пеликаном. СМИ сообщают, что президент Чехии Милош Земан пытался убедить Пеликана выдать Никулина России.

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