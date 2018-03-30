Бизнесмены из Днепра помогали боевикам "ДНР" отмывать деньги

30 марта, 2018, 19:50

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре псевдобизнесменов на финансировании террористических организаций "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что несколько раз в неделю в офис днепрянина приезжали "курьеры" с временно неподконтрольной украинской власти территории, которые доставляли наличные гривны для конвертации в иностранную валюту.

Злоумышленник благодаря "старым связям" обеспечивал боевикам нелегальную покупку валюты по курсу ниже установленного Нацбанком. Часть "отмытых" денег направлялась на финансовое и материальное обеспечение террористической группировки.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что противоправную деятельность контролировали главари одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Во время обысков в офисном помещении дельцов сотрудники СБУ изъяли 5500000 гривен, финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок.

В рамках открытого уголовного производства по статье "Создание террористической группы или террористической организации" продолжаются неотложные следственные действия.