Бизнесмены из Днепра помогали боевикам "ДНР" отмывать деньги
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что несколько раз в неделю в офис днепрянина приезжали "курьеры" с временно неподконтрольной украинской власти территории, которые доставляли наличные гривны для конвертации в иностранную валюту.
Злоумышленник благодаря "старым связям" обеспечивал боевикам нелегальную покупку валюты по курсу ниже установленного Нацбанком. Часть "отмытых" денег направлялась на финансовое и материальное обеспечение террористической группировки.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что противоправную деятельность контролировали главари одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".
Во время обысков в офисном помещении дельцов сотрудники СБУ изъяли 5500000 гривен, финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок.
В рамках открытого уголовного производства по статье "Создание террористической группы или террористической организации" продолжаются неотложные следственные действия.
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