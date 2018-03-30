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Бой Джошуа - Паркер. Британец победил новозеландца на весах


фото: Boxing Insider
В Кардиффе состоялась официальная церемония взвешивания перед боксерским поединком между британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Джошуа продемонстрировал вес 109,9 кг и оказался тяжелее Паркера, который имеет 107,3 кг.

Британский и новозеландский боксеры 1 апреля проведут объединительный бой за четыре титула в супертяжелом весе.

Джошуа является чемпионом мира по версиям IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Паркер владеет поясом WBO (Всемирной боксерской ассоциации).

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