Бой Джошуа - Паркер. Британец победил новозеландца на весах
30 марта, 2018, 17:06
В Кардиффе состоялась официальная церемония взвешивания перед боксерским поединком между британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Джошуа продемонстрировал вес 109,9 кг и оказался тяжелее Паркера, который имеет 107,3 кг.
Британский и новозеландский боксеры 1 апреля проведут объединительный бой за четыре титула в супертяжелом весе.
Джошуа является чемпионом мира по версиям IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Паркер владеет поясом WBO (Всемирной боксерской ассоциации).
FACE OFF | @anthonyfjoshua vs @joeboxerparker #JoshuaParker #RoadToUndisputed pic.twitter.com/I1axsr22t4— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 30 марта 2018 г.
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