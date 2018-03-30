Болгария не будет выдворять российских дипломатов
Об этом сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщает Reuters.
По его словам, Болгария выразила солидарность с союзниками по Евросоюзу и НАТО, отозвав своего посла из Москвы для консультаций, однако для дальнейших действий "необходимы дополнительные доказательства".
"Будучи во главе Европейского совета, мы должны поддерживать канал связи, как это было сделано во времена чрезмерной напряженности в нашем регионе с Турцией. Мы должны сделать то же с Россией", - отметил он.
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Кроме того, премьер-министр Болгарии отметил, что болгарский посол вернется в РФ после Пасхи 8 апреля.
"На этом этапе мы не считаем, что должны выслать российских дипломатов и чиновников", - добавил Борисов.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворение более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
- В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.
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