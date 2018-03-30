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Болгария не будет выдворять российских дипломатов

Болгария не будет выдворять российских дипломатов, потому что София должна поддерживать канал связи с Москвой

Об этом сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщает Reuters.

По его словам, Болгария выразила солидарность с союзниками по Евросоюзу и НАТО, отозвав своего посла из Москвы для консультаций, однако для дальнейших действий "необходимы дополнительные доказательства".

"Будучи во главе Европейского совета, мы должны поддерживать канал связи, как это было сделано во времена чрезмерной напряженности в нашем регионе с Турцией. Мы должны сделать то же с Россией", - отметил он.

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Кроме того, премьер-министр Болгарии отметил, что болгарский посол вернется в РФ после Пасхи 8 апреля.

"На этом этапе мы не считаем, что должны выслать российских дипломатов и чиновников", - добавил Борисов.

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