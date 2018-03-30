Более 70% украинцев оформляют разрешение на работу в Польше, а затем исчезают. Почему так происходит
Как сообщает польское издание Rzeczpospolita, речь идет в основном о работниках из Украины и Беларуси.
Все это происходит несмотря на изменения в польском законодательстве, действует с начала года. Согласно ему, иностранец должен получить разрешение на работу, которое выдается на основании заявления работодателя.
Соответственно, работник, получив разрешение, должен зарегистрироваться у работодателя в течение семи дней после въезда на территорию Польши.
Несмотря на это, некоторые лица, которые пересекают польскую границу с разрешением на работу, просто исчезают.
"80% украинцев, которые делают польские визы, едут на работу за пределы Польши. Работают там нелегально, поскольку украинцам тяжело трудоустроиться в других странах, кроме Польши, потому что для этого нужны доводы соответствующих квалификаций, которыми обладает человек: дипломы, речь, сертификаты. Поэтому украинцы делают польские визы и едут дальше на работу "по-черному", - рассказал Еспресо Ярослав Оробчук, генеральный директор центра визовой поддержки.
По словам Оробчук, в Украине работают фиктивные фирмы, которые выдают только приглашение.
Последствия для нелегалов - штраф и депортация с последующим внесением в список нежелательных лиц для Польши и стран Шенгена. Работодатели, которые берут на работу сотрудников без заявления о намерении трудоустройства иностранца, заплатят штраф в размере 3000 злотых.
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