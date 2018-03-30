Более 70% украинцев оформляют разрешение на работу в Польше, а затем исчезают. Почему так происходит

30 марта, 2018, 08:22

С 1 января польские работодатели представили около 240 тысяч документов, которые подтверждают официальное трудоустройство иностранцев, но фактически работать начали меньше, чем 74 тысячи человек, то есть треть

Как сообщает польское издание Rzeczpospolita, речь идет в основном о работниках из Украины и Беларуси.

Все это происходит несмотря на изменения в польском законодательстве, действует с начала года. Согласно ему, иностранец должен получить разрешение на работу, которое выдается на основании заявления работодателя.

Соответственно, работник, получив разрешение, должен зарегистрироваться у работодателя в течение семи дней после въезда на территорию Польши.

Несмотря на это, некоторые лица, которые пересекают польскую границу с разрешением на работу, просто исчезают.

"80% украинцев, которые делают польские визы, едут на работу за пределы Польши. Работают там нелегально, поскольку украинцам тяжело трудоустроиться в других странах, кроме Польши, потому что для этого нужны доводы соответствующих квалификаций, которыми обладает человек: дипломы, речь, сертификаты. Поэтому украинцы делают польские визы и едут дальше на работу "по-черному", - рассказал Еспресо Ярослав Оробчук, генеральный директор центра визовой поддержки.

По словам Оробчук, в Украине работают фиктивные фирмы, которые выдают только приглашение.

Последствия для нелегалов - штраф и депортация с последующим внесением в список нежелательных лиц для Польши и стран Шенгена. Работодатели, которые берут на работу сотрудников без заявления о намерении трудоустройства иностранца, заплатят штраф в размере 3000 злотых.