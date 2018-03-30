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Более 13 тысяч бойцов ВСУ получили ранения на Донбассе за время боевых действий


фото: president.gov.ua
За время проведения антитеррористической операции на Донбассе получили ранения более 13 тысяч украинских военнослужащих

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время сборов паралимпийской сборной, сообщает "РБК-Украина"

Он отметил, что Украина сейчас переживает очень непростые времена, ведь должен защищать свою землю от российской агрессии.

"Украинцы хоронят своих героев, более 13 тысяч украинских военных ранены в этой страшной войне, они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, а главное - они нуждаются в психологической помощи", - подчеркнул Порошенко.

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