Более 13 тысяч бойцов ВСУ получили ранения на Донбассе за время боевых действий
30 марта, 2018, 13:47
За время проведения антитеррористической операции на Донбассе получили ранения более 13 тысяч украинских военнослужащих
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время сборов паралимпийской сборной, сообщает "РБК-Украина"
Он отметил, что Украина сейчас переживает очень непростые времена, ведь должен защищать свою землю от российской агрессии.
"Украинцы хоронят своих героев, более 13 тысяч украинских военных ранены в этой страшной войне, они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, а главное - они нуждаются в психологической помощи", - подчеркнул Порошенко.
- Напомним, 26 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня с 00:01 пятницы, 30 марта 2018 года. Такие меры были согласованы в связи с важностью обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая пасхальные праздники.
- Отметим, в течение 29 марта российско-оккупационные войска 57 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Трое бойцов ВСУ получили ранения и травмы.
- С начала суток 30 марта на Донбассе оккупанты уже дважды нарушили действующее с пятницы перемирие, согласованное Трехсторонней контактной группой
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