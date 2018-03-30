Американская власть позволила Маску запустить "всемирный Wi-Fi". И хочет, чтобы он сделал это быстро

30 марта, 2018, 09:35

SpaceX получила разрешение американской комиссии по связи США на запуск сети из 4425 спутников для покрытия Земли интернетом

Как говорится на сайте Комиссии, компания должна будет запустить половину из них в ближайшие шесть лет.

Проект SpaceX по строительству сети на низкой орбите стал первой похожей идеей, одобренной американским правительством. Компания уже запустила два из запланированных 12 тысяч спутников. Однако Комиссия по связи потребовала, чтобы SpaceX запустила хотя бы половину из четырех тысяч коммуникационных спутников в ближайшие шесть лет.

SpaceX надеется, что проект Starlink станет крупным источником дохода, который поможет окупить затраты на исследования и разработки космических аппаратов и ракетных ускорителей. Согласно прогнозам WSJ, если к 2025 году у проекта будет хотя бы 40 миллионов подписчиков, то они будут приносить 30 миллиардов долларов ежегодно.

Что это за проект

О системе Starlink пока известно немного. Вообще это сеть из 11 943 спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной интернет-доступ по всему миру. Такой себе "общеземной Wi-Fi".

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Все будет работать по принципу ячеистой сети, в которой спутники смогут перенаправлять сигнал в районы с максимальной загрузкой. Он будет передаваться непосредственно на станции и терминалы в домах пользователей, а для работы системы понадобится минимум инфраструктуры.

Это позволит провести интернет в регионы, где раньше доступ к сети отсутствовал вообще. При этом скорость соединения даже в самых отдаленных точках будет доходить до 1 Гб/с. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

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