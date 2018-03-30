Адвокат рассказал о состоянии здоровья Савченко и планах по поводу суда

30 марта, 2018, 11:27

Народный депутат Надежда Савченко продолжает голодовку и вместе с защитой готовится к дальнейшим судебным заседаниям

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил адвокат Савченко Виктор Чевгуз.

Он отметил, что его клиент в результате голодания немного похудела, но чувствует себя хорошо и пьет воду. По его словам, сколько еще будет продолжаться голодание, известно только Савченко.

Говоря о решении Апелляционного суда Киева, который вчера оставил нардепа под стражей до 20 мая, адвокат заметил, что это было ожидаемо.

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По мнению Чевгуза, статьи, которые инкриминируются Савченко, были взяты наугад, а в этих событиях он усматривает политические мотивы: говорит, что Савченко упекли в СИЗО, чтобы она меньше говорила и не проводила публичных выступлений.

Чевгуз добавил, что он продолжит подготовку к следующему судебному заседанию 20 мая, когда будет рассматриваться продление меры пресечения в отношении Савченко. Адвокат считает, что судебный процесс затянется более чем на полгода.

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