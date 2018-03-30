Адвокат рассказал о состоянии здоровья Савченко и планах по поводу суда
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил адвокат Савченко Виктор Чевгуз.
Он отметил, что его клиент в результате голодания немного похудела, но чувствует себя хорошо и пьет воду. По его словам, сколько еще будет продолжаться голодание, известно только Савченко.
Говоря о решении Апелляционного суда Киева, который вчера оставил нардепа под стражей до 20 мая, адвокат заметил, что это было ожидаемо.
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По мнению Чевгуза, статьи, которые инкриминируются Савченко, были взяты наугад, а в этих событиях он усматривает политические мотивы: говорит, что Савченко упекли в СИЗО, чтобы она меньше говорила и не проводила публичных выступлений.
Чевгуз добавил, что он продолжит подготовку к следующему судебному заседанию 20 мая, когда будет рассматриваться продление меры пресечения в отношении Савченко. Адвокат считает, что судебный процесс затянется более чем на полгода.
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- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады, и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всяческие планы ликвидации верхушки украинской власти.
- 22 марта Луценко рассказал, як Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
- В Раде показали видео с материалами досудебного расследования по поводу подготовки Надеждой Савченко попытки свержения власти
- После этого Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
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