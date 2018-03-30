 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

18-метровый силуэт княгини Ольги установят на въезде в Киев

Один из въездов в Киев украсит 18-метровый силуэт княгини Ольги, сказал Виталий Кличко

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Силуэт княгини будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы.

Кроме того, планируют заменить все старые въездные знаки в город на новые, каждый из которых будет символизировать определенную особенность столицы.

Кличко напомнил, что в прошлом году установили новый знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта Борисполь в столицу.

"Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы "Киев" и силуэт защитника нашего города – Архистратига Михаила", – сказал Кличко.

Он заметил, что на въезде в разные города мира расположены символы этих населенных пунктов. В частности, в Берлине – Медведь, в Бремене – большая скульптура Бременских музыкантов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

30 марта, 2018 пятница

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать