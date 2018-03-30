18-метровый силуэт княгини Ольги установят на въезде в Киев
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Силуэт княгини будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы.
Кроме того, планируют заменить все старые въездные знаки в город на новые, каждый из которых будет символизировать определенную особенность столицы.
Кличко напомнил, что в прошлом году установили новый знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта Борисполь в столицу.
"Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы "Киев" и силуэт защитника нашего города – Архистратига Михаила", – сказал Кличко.
Он заметил, что на въезде в разные города мира расположены символы этих населенных пунктов. В частности, в Берлине – Медведь, в Бремене – большая скульптура Бременских музыкантов.
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