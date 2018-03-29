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Искусственный интеллект нашел на Луне шесть тысяч кратеров, которые не увидели ученые

Исследователи из канадского Университета Торонто разработали новый способ поиска кратеров на небесных телах

Они натренировали для этого искусственный интеллект и нашли шесть тысяч кратеров на Луне, сообщает сайт университета.

Один из разработчиков технологии Мохамед Али-Диб отметил, что обычно ученые вручную ищут, маркируют и подсчитывают размеры кратеров на снимках. На это уходит много времени и ресурсов, поэтому ученые решили автоматизировать процесс с помощью искусственного интеллекта.

Исследователь использовали те же технологии, которые работают в беспилотных автомобилях. Они натренировали искусственный интеллект на массиве данных с уже известными кратерами на большей части лунной поверхности и протестировали нейросеть на оставшейся площади. Машина нашла вдвое больше кратеров, чем человек при ручном подсчете.

По словам Али-Диба, исследователям удалось создать алгоритм, который может распознавать кратеры с высокой точностью не только на Луне, но и на других небесных телах.

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