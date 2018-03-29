Искусственный интеллект нашел на Луне шесть тысяч кратеров, которые не увидели ученые
Они натренировали для этого искусственный интеллект и нашли шесть тысяч кратеров на Луне, сообщает сайт университета.
Один из разработчиков технологии Мохамед Али-Диб отметил, что обычно ученые вручную ищут, маркируют и подсчитывают размеры кратеров на снимках. На это уходит много времени и ресурсов, поэтому ученые решили автоматизировать процесс с помощью искусственного интеллекта.
Исследователь использовали те же технологии, которые работают в беспилотных автомобилях. Они натренировали искусственный интеллект на массиве данных с уже известными кратерами на большей части лунной поверхности и протестировали нейросеть на оставшейся площади. Машина нашла вдвое больше кратеров, чем человек при ручном подсчете.
По словам Али-Диба, исследователям удалось создать алгоритм, который может распознавать кратеры с высокой точностью не только на Луне, но и на других небесных телах.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-