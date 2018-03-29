ВВС Украины и Дании проведут совместную операцию "Северный сокол"
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ.
Нынешняя миссия является уже десятой украинско-датской операции "Северный сокол и продлится с 3 апреля до 5 мая. Во время "Северного сокола-2018" планируется выполнить 25 рейсов самолетом Ил-76 с американской авиабазы Туле на датскую станцию "Норд" перевезти более 500 тонн горючего и другого имущества, определенного техническим соглашением. Предполагается, что общий налет составит 120 часов.
Самолет Ил-76, который в этом году полетит в Гренландию, недавно восстанавливали на Николаевском ГП "НАРП". Этот борт до миссии "Северный сокол" еще не привлекали, но в мае 2015 года он выполнял задание в другом международном соглашении - доставлял гуманитарные грузы в Непал и доставил оттуда на родину украинских граждан.
"Для организации качественной подготовки к предстоящей операции датская сторона передала Воздушным силам ВСУ аванс в $150 тыс. Эти деньги направят на закупку запчастей и имущества для выполнения поставленных задач. В конце февраля Украину посетила делегация ВВС Королевства Дания, представители которой имели возможность наблюдать за последними приготовлениями наших военнослужащих и высоко оценили их уровень подготовки", - рассказал старший инспектор-летчик командования ВС полковник Сергей Артеменко.
В общем к Гренландии отправятся 23 представители Воздушных сил ВСУ, среди них 11 членов экипажа, 10 человек инженерно-технического состава и двое представителей командования - руководитель операции от украинской стороны и его помощник.
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