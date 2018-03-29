Венгрия создает опасный прецедент для сотрудничества НАТО с партнерами. Объяснения вице-премьера
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-центр правительственного портала.
Она встретилась с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в штаб-квартире Альянса, где они обсудили вопросы украинско-венгерских отношений и решения Венгрии. В частности, последняя заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно состояться 14/15 февраля.
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"Делая отношения Украины и НАТО заложником двусторонних вопросов с Украиной, правительство Венгрии открывает ящик Пандоры и создает угрожающий прецедент для будущего сотрудничества Альянса с партнерами", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Вице-премьер также отметила, что Украина придерживается требований Венецианской комиссии, разрабатывая механизмы внедрения закона "Об образовании", а также открыта для консультаций с венгерским меньшинством и правительством.
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- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали за статью об образовании на государственном языке.
- МИД Венгрии пригрозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- МИД Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию и объяснил, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств.
- Эксперты Совета Европы положительно оценили образовательный закон Украины.
- Венецианская комиссия не поддержала упреки Венгрии относительно украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
- Украина в Брюсселе обязалась сохранить образовательные права нацменьшинств.
- Венецианская комиссия пришла к выводам, что права венгероязычные и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - той, которая устанавливает язык обучения.
- Венгрия требует, чтобы Украина "притормозила" закон об образовании до 2023 года.
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