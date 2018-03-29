Венгрия создает опасный прецедент для сотрудничества НАТО с партнерами. Объяснения вице-премьера

29 марта, 2018, 11:28

Решение Венгрии о блокировании комиссии Украина-НАТО на уровне министров создает опасный прецедент в сотрудничестве НАТО со странами-партнерами

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-центр правительственного портала.

Она встретилась с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в штаб-квартире Альянса, где они обсудили вопросы украинско-венгерских отношений и решения Венгрии. В частности, последняя заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно состояться 14/15 февраля.

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"Делая отношения Украины и НАТО заложником двусторонних вопросов с Украиной, правительство Венгрии открывает ящик Пандоры и создает угрожающий прецедент для будущего сотрудничества Альянса с партнерами", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер также отметила, что Украина придерживается требований Венецианской комиссии, разрабатывая механизмы внедрения закона "Об образовании", а также открыта для консультаций с венгерским меньшинством и правительством.

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