Веганка поддержала сторонника "ИД", который убил мясника. За это ей дали 7 месяцев условно

29 марта, 2018, 20:48

Веганку приговорили к 7 месяцам условного лишения свободы за сообщение в Facebook, где она оправдывала убийство мясника сторонником "ИД"

Об этом сообщает The Daily Mail.

Веганка заявила в Facebook, что не испытывает сочувствия по поводу мясника, погибшего от руки исламистского боевика на прошлой неделе.

"Вы шокированы, что убийцу убил террорист. А я - нет. Я не чувствую никакого сочувствия, это справедливо", - заявила Мириам-Серж Жужлет в Facebook.

За это сообщение женщину, оказавшуюся производителем сыра, вызывали в суд по обвинению в поддержке терроризма.

В результате Мириам приговорили к условному лишению свободы на 7 месяцев, то есть она не попадет за решетку, если не совершит иного правонарушения в течение этого срока.

По французскому закону, каждый, кто оправдывает терроризм или благожелательно комментирует акты терроризма, может получить до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.