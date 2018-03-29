Веганка поддержала сторонника "ИД", который убил мясника. За это ей дали 7 месяцев условно
Об этом сообщает The Daily Mail.
Веганка заявила в Facebook, что не испытывает сочувствия по поводу мясника, погибшего от руки исламистского боевика на прошлой неделе.
"Вы шокированы, что убийцу убил террорист. А я - нет. Я не чувствую никакого сочувствия, это справедливо", - заявила Мириам-Серж Жужлет в Facebook.
За это сообщение женщину, оказавшуюся производителем сыра, вызывали в суд по обвинению в поддержке терроризма.
В результате Мириам приговорили к условному лишению свободы на 7 месяцев, то есть она не попадет за решетку, если не совершит иного правонарушения в течение этого срока.
По французскому закону, каждый, кто оправдывает терроризм или благожелательно комментирует акты терроризма, может получить до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.
- Напомним, во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете и присягнул на верность "ИГ".
- СМИ сообщали, что террорист потребовал освобождения главного обвиняемого в терактах 13 ноября в Париже Салаха Абдеслама.
- Впоследствии президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что террорист убил трех и ранил еще шестнадцать человек.
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