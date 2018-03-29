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В штабе АТО заявили об исчезновении военного

В четверг, 29 марта, в зоне АТО на Донбассе исчез украинский военнослужащий

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

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