 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Румынии произошла авария на атомной электростанции

В румынском городе Чернаводе произошла авария на атомной электростанции

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Утром в четверг, 29 марта, второй энергоблок АЭС "Чернавода" автоматически отключился от национальной энергетической системе, станция сейчас работает с одним реактором.

Оператор АЭС компания Nuclearelectrica заявила, что остановка блока АЭС произошла из-за проблемы в его электрической системе, что не повлияло на ядерную безопасность

В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве отметили, что не ожидают никакого влияния на радиационный фон в Украине в результате этой аварии.

Ранее, 25 марта, из-за неполадок в одной из систем остановили первый блок АЭС. Nuclearelectrica заявила, что эти два случая не связаны между собой.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

29 марта, 2018 четверг

28 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать