В Румынии произошла авария на атомной электростанции

29 марта, 2018, 12:40

В румынском городе Чернаводе произошла авария на атомной электростанции

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Утром в четверг, 29 марта, второй энергоблок АЭС "Чернавода" автоматически отключился от национальной энергетической системе, станция сейчас работает с одним реактором.

Оператор АЭС компания Nuclearelectrica заявила, что остановка блока АЭС произошла из-за проблемы в его электрической системе, что не повлияло на ядерную безопасность

В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве отметили, что не ожидают никакого влияния на радиационный фон в Украине в результате этой аварии.

Ранее, 25 марта, из-за неполадок в одной из систем остановили первый блок АЭС. Nuclearelectrica заявила, что эти два случая не связаны между собой.