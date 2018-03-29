В "Киевводоканале" рассказали, почему 4 района останутся без воды на сутки

29 марта, 2018, 19:47

Масштабное отключение водоснабжения в 4 районах столицы связано с ремонтом насосной станции "Крутогорная"

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала руководитель информационного управления "Киевводоканала" Виктория Яковлева.

Яковлева отметила, что такое масштабное отключение водоснабжения связано с тем, что насосная станция "Крутогорная" является одной из крупнейших водопроводных станций, которая дает воду на 4 района.

"Для того, чтобы заменить оборудование, а это огромные диаметром 800 мм задвижки, нужно полностью ограничить водоснабжение. Будет работать все остальное резервное оборудование. Будем надеяться, что воды не будет только с 5 и выше этажах, а на первых будет”, - пояснила Яковлева.

Отмечается, что жители Левого берега могут не беспокоиться, там водоснабжение точно будет. Всем остальным киевлянам представительница "Водоканала" посоветовала закрывать краны.

"Если после того, как появится вода, вы увидите какое-то помутнение, надо в течение нескольких минут спустить воду. После этого все будет нормально”, - сказала Яковлева.

Она также добавила, что все социальные учреждения, в том числе больницы и детские сады, предупредили за 2 недели.