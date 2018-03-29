В Одесской области от гриппа умер годовалый ребенок, эпидпорог превышен в 3 областях

29 марта, 2018, 12:34

Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине по состоянию на прошлую неделю был превышен в трех областях

Об этом говорится в отчете Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ постепенно идет на спад. Сейчас интенсивный показатель заболеваемости составляет 516,2 на 100 тысяч населения, что на 9,4% меньше эпидемического порога в Украине.

"Однако эпидемический порог пока превышен в 3-х областях: Закарпатской (на 1,1%), Житомирской (на 4,7%) и Черновицкой (на 8%)", - отмечается в ведомстве.

В период с 19 по 25 марта гриппом и ОРВИ заболели 200 305 человек, из них 64,1% - дети. При этом в Одесской области был зарегистрирован летальный случай от гриппа A(H1N1)pdm09, умер годовалый ребенок.