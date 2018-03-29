В Одессе местный житель продавал бандитам оружие и боеприпасы из АТО

29 марта, 2018, 10:58

СБУ разоблачила в Одессе местного жителя, который продавал незаконно вывезенные из района АТО боеприпасы и разнообразное оружие

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Одессит скупал оружие из района АТО, реставрировал его, а также переделывал травматическое и сигнальное оружие на боевое и в дальнейшем продавал. Мужчина искал клиентов через интернет на тематических форумах. Среди его заказчиков были, в том числе, представители криминальных кругов региона. Спецслужащие задокументировали несколько фактов незаконной продажи оружия.

Во время обысков по месту жительства и работы дельца, оперативники изъяли 7 пистолетов и револьверов, 3 гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, 7 взрыв-пакета, сигнальную мину, 7 единиц холодного оружия и около 1 тыс. патронов различного калибра.

Открыто производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой). Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения.