В McDonald's начнут обслуживать столики

29 марта, 2018, 15:09

Компания McDonald's в 2018 году введет в Украине услугу по обслуживанию столиков

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина".

Предприятие "МакДональдз Юкрейн Лтд." планирует в 2018 году впервые внедрить в новых ресторанах опцию подачи персоналом заказа к столику.

"До конца 2018 года 12 заведений McDonald's предложат опыт будущего, из них четыре - это новые рестораны, которые сразу будут иметь новый формат. Остальные восемь - это заведения, которые уже работают и будут переоборудованы", - сообщил генеральный директор "МакДональдз Юкрейн" Гжегож Хмелярский.

Как он пояснил, новый формат ресторанов предполагает внедрение опции подачи персоналом заказа к столику.

"Обслуживание за столиками - это революция в McDonald's, поскольку McDonald's всегда был заведением самообслуживания. В McDonald's в будущем посетитель будет заказывать блюда на кассе, а потом ждать заказ за столиком. Сотрудник идентифицирует пользователя с помощью специального устройства и принесет ему блюда", - указано в пресс-релизе компании.

Как уточнил Хмелярский, первый ресторан с услугой по обслуживанию столиков планируется к открытию в июне текущего года, однако локацию объекта пока не разглашают.

Кроме того, обязательным элементом новых ресторанов McDonald's станут терминалы самообслуживания, с помощью которых посетители смогут сделать заказ и оплатить его с помощью карты или наличными на кассе, а потом забрать блюда в зоне выдачи.

Сообщается, что рестораны McDonald's по всей Украине в 2017 году посетило примерно 100 млн посетителей, что почти на 9% больше, чем в 2016 году.