В Лондоне российский самолет травмировал сотрудника аэропорта

29 марта, 2018, 20:03

Сотрудник лондонского аэропорта Гатвик получил травму ноги во время буксировки самолета авиакомпании "Россия" на летную полосу

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя авиакомпании.

Когда сотрудника освобождали из-под шасси, был поврежден сам самолет. В авиакомпании объяснили инцидент нарушением техники безопасности.

Самолет должен был выполнить рейс по маршруту Лондон–Санкт-Петербург. Однако после инцидента его заменили на резервный борт.

Как отмечает Evening Standard, при буксировке самолета на летную полосу под его шасси попала нога сотрудника сервисной компании Dnata, которая обслуживает Гатвик.

Мужчина получил серьезную травму ноги и был доставлен в госпиталь Святого Георгия в Тутинге, уточнили медики.

Авиакомпания была вынуждена заменить самолет, потому что во время освобождения травмированного работника, из-за использования нештатного оборудования борт был поврежден.

Самолет нуждается в ремонте, его временно вывели из эксплуатации. Пассажиры задержанного рейса ждали замены борта в отеле.