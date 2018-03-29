В Киеве из-за гололеда произошло двойное ДТП с тремя авто, есть пострадавшие
29 марта, 2018, 14:13
В Голосеевском районе на Большой Окружной дороге произошло двойное ДТП с участием трех автомобилей
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Отмечается, что автомобиль Mitsubishi двигался со стороны Столичного шоссе в направлении Одесской площади, однако на скользкой дороге его занесло.
Не справившись с управлением, машина влетела по касательной во встречный микроавтобус. От удара последний начало крутить и вынесло на встречную полосу прямо в отбойник. В это время уже неуправляемый Mitsubishi продолжил движение и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Opel.
В результате аварии пострадало четверо людей. Двум водителям оказали помощь на месте, а пассажиров с Opel забрала "скорая". На месте работают следователи и патрульные. В обоих направлениях образовались многокилометровые пробки.
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